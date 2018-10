KKR kauft WebMD Health, eines der weltweit größten Gesundheitsportale, für 2,8 Mrd Dollar. Der amerikanische Finanzinvestor will WebMD in seine Netzsparte eingliedern. Das Portal hat sich verkauft, weil das Anzeigengeschäft mit der Pharmabranche nicht mehr läuft. In Deutschland ist KKR im Februar bei der GfK eingestiegen und hält 55,46 % der Anteile.

